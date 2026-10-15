И.Әүхәдиев исемендәге Казан музыка көллиятенең Татарстанның халык артисты Анна Гулишамбарова җитәкчелегендәге «Яңа музыка» яшьләр симфоник оркестры Санкт-Петербургның Дәүләт академик капелласында чыгыш ясады.
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