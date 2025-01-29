Монпелье (ATP). 2-й круг. Рублев сыграет с Юбэнксом, Бублик – с Кепфером, Оже-Альяссим – с Казо

Сетка турнира здесь. Open Sud de France Монпелье, Франция 27 января – 2 февраля 2025 ATP 250 Призовой фонд – 581 140 евро Крытые корты, хард Второй круг Бу Юнчаокете (Китай) Констан Лестьенн (Франция) Дата проведения 29 января, 17.
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