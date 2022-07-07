Popcaketv

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Стало известно, почему Марину Овсянникову уволили из немецкого издания

Стало известно, почему Марину Овсянникову уволили из немецкого издания

Три месяца назад, после начала спецоперации на территории Украины, редактор «Первого канала» Марина Овсянникова выступила с незапланированной акцией во время прямого эфира.

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