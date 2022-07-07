Стало известно, почему Марину Овсянникову уволили из немецкого издания

Три месяца назад, после начала спецоперации на территории Украины, редактор «Первого канала» Марина Овсянникова выступила с незапланированной акцией во время прямого эфира.
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