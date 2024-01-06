На Рождество контроль за общественным порядком на территории Могилёвской области будет усилен.

На Рождество контроль за общественным порядком на территории области будет усилен.Как сообщили в УВД облисполкома, с 6 по 7 января на территории Могилевской области в 110 церквях и храмах пройдут богослужения, приуроченные к православному Рождеству.
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