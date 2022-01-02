За сутки в России подтверждено 18233 случая COVID-19 в 84 регионах

Распределение по субъектам такое: Москва 1824 Санкт-Петербург 1468 Московская область 1364 Челябинская область 468 Свердловская область 466 Иркутская область 440 Нижегородская область 438 Краснодарский край 422 Пермский край 405 Алтайский край 386 Приморский край 378 Красноярский край 354 Ленинградская область 338 Ростовская область 337 Хабаровский край 315 Омская область 308 Кемеровская область 303 Новосибирская область 300 Самарская область 283 Тюменская область 265 Воронежская область 251 Республика Башкортостан 249 Саратовская область 244 Волгоградская область 240 Владимирская область 222 Ярославская область 214 Тульская область 214 Архангельская область 208 Пензенская область 208 Кировская область 198 Тамбовская область 197 Брянская область 190 Тверская область 182 Астраханская область 176 Калининградская область 174 Республика Коми 161 Республика Бурятия 158 Ставропольский край 157 Белгородская область 147 Ханты-Мансийский автономный округ 147 Республика Карелия 141 Ивановская область 140 Томская область 139 Новгородская область 137 Орловская область 128 Курганская область 122 Забайкальский край 120 Оренбургская область 120 Псковская область 119 Амурская область 118 Рязанская область 110 Калужская область 106 Мурманская область 103 Республика Дагестан 102 Липецкая область 98 Смоленская область 97 Республика Татарстан 97 Республика Саха (Якутия) 96 Республика Крым 95 Кабардино-Балкарская Республика 90 Ульяновская область 81 Ямало-Ненецкий автономный округ 79 Республика Адыгея 78 Сахалинская область 71 Курская область 71 Республика Северная Осетия-Алания 70 Вологодская область 69 Республика Ингушетия 66 Карачаево-Черкесская Республика 63 Республика Мордовия 62 Республика Хакасия 61 Республика Чувашия 55 Удмуртская Республика 52 Севастополь 50 Чеченская Республика 50 Республика Марий Эл 43 Костромская область 32 Республика Алтай 26 Еврейская автономная область 23 Камчатский край 16 Республика Калмыкия 14 Магаданская область 11 Республика Тыва 11 Ненецкий автономный округ 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 10 537 966 случаев (+0,17%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.