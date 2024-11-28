Меркель заявила, что скучает по встречам с Макроном и другими политиками

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью французскому журналу Le Point призналась, что скучает по встречам с некоторыми политиками, в том числе с лидером Франции Эммануэлем Макроном, но не ностальгирует по политической деятельности.
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