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Меркель заявила, что скучает по встречам с Макроном и другими политиками

Меркель заявила, что скучает по встречам с Макроном и другими политиками

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в интервью французскому журналу Le Point призналась, что скучает по встречам с некоторыми политиками, в том числе с лидером Франции Эммануэлем Макроном, но не ностальгирует по политической деятельности.

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Комментарии
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Eduard
Экономику её Германии они и развалили!
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20 час.
Eduard
Трамп нормальный!
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20 час.
Eduard
Её что устраивает,то что Шольц творит? Или престарелый дурак Байден?
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20 час.

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