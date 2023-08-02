Дедушка старый, ему все равно

Доброй ночи, имперцы, имперочки и имперчики. В Екатеринбурге духота и зной, поэтому организм упорно отказывался вставать в понедельник - мои кардиологи в таких случаях настоятельно рекомендуют не злить этого парня, иначе он может и взбрыкнуть.