Театр абсурда

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Дедушка старый, ему все равно

Дедушка старый, ему все равно

Доброй ночи, имперцы, имперочки и имперчики. В Екатеринбурге духота и зной, поэтому организм упорно отказывался вставать в понедельник - мои кардиологи в таких случаях настоятельно рекомендуют не злить этого парня, иначе он может и взбрыкнуть.

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