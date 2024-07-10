В Ленобласти отремонтируют дорогу Мяглово – Кузьминка

В рамках совместной программы Петербурга и Ленобласти Во Всеволожском районе Ленинградской области отремонтируют трассу между Мяглово и деревней Кузьминка, обеспечивающую подъезд к шести крупным садоводческим массивам.
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