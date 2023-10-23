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Меня не оскорбляют кресты - меня оскорбляет их отсутствие

  Хорошая  новость      -  в  бой   вступил  (к  счастью,  на  нашей  стороне!)   очень   крупный   калибр:    в  своём     последнем     выпуске     "Бесогона", который  вышел  в  минувшие    выходные,      уважаемый  Никита Сергеевич   Михалков    поведал   в том  числе  и   о  том,    что  началась    какая  странная  тенденция:  отовсюду  почему-то   начали  убирать   кресты.

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