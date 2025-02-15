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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Усман Нурмагомедов – о Макгрегоре: «Конор должен понять, что многие люди наблюдают за ним. Нужно быть хорошим примером»

«Сейчас трудное время, если честно, и вы должны быть хорошим примером. Все живут в телефонах, читают и смотрят СМИ, которые пишут про бойцов.

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