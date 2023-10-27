СВИБЛОВО
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СВИБЛОВО

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Пользователи «Электронного дома» из Свиблова смогут установить умный домофон

Пользователи «Электронного дома» из района Свиблово теперь могут оставлять заявки на установку умных видеодомофонов в своих домах, которые позволяют принимать видеозвонки на смартфоне, удаленно открывать дверь через приложение и выдавать коды для доступа в подъезд.

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