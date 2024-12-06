Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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МВД Грузии начало задерживать участников митинга в Тбилиси

МВД Грузии начало задерживать участников митинга в Тбилиси

Сотрудники грузинского МВД начали проводить задержания участников митинга в Тбилиси. Одна из местных активисток написала, что свыше 400 человек арестованы, еще не менее 300 человек якобы жестоко избиты и подверглись физическому насилию.

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