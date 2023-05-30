Терапевт Харлов: большая окружность живота может сигнализировать о проблемах с печенью

Гастроэнтеролог-терапевт Никита Харлов во время беседы с интернет-изданием «Вечерняя Москва» поделился рядом советов, которые помогут сохранить здоровье печени.
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