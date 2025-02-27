Суд начнет рассмотрение дела экс-замглавреда "Новой газеты" Мартынова 6 марта

Басманный суд Москвы 6 марта начнет рассмотрение уголовного дела против бывшего заместителя главного редактора "Новой газеты" Кирилла Мартынова, признанного иноагентом, по статье об организации деятельности нежелательной организации.
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