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УЕФА о форме сборной Украины на Евро: «Утверждена в соответствии с правилами экипировки»

Пресс-служба УЕФА прокомментировала форму сборной Украины, представленную перед Евро-2020. На переднюю часть футболки нанесены контуры границ страны.

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