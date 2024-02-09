Глава комитета Государственной Думы по делам национальностей Геннадий Семигин считает, что интервью Президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону пойдет на пользу Западу, который "демонизирует" Россию, и западному зрителю, потому что Путин рассказал правду о действиях РФ, сообщает корреспондент The Moscow Post.
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