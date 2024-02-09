В Госдуме заявили, что интервью Путина Карлсону будет полезно для Запада

Глава комитета Государственной Думы по делам национальностей Геннадий Семигин считает, что интервью Президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону пойдет на пользу Западу, который "демонизирует" Россию, и западному зрителю, потому что Путин рассказал правду о действиях РФ, сообщает корреспондент The Moscow Post.