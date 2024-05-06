Кристиан Хорнер: Ферстаппен повредил днище в инциденте со столбиком

Кристиан Хорнер: Ферстаппен повредил днище в инциденте со столбикомGetty Images / Red Bull Content PoolРуководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер по завершении Гран При Майами рассказал, что Макс Ферстаппен финишировал на поврежденной машине.
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