«Мастера» боится?

Среди номинантов премии «Золотой орел» нет фильма «Мастер и Маргарита». Ни в одной номинации. Получается, что среди почти 400 членов Национальной академии кинематографических искусств и наук России не нашлось достаточного количества голосов, чтобы картина попала хотя бы в одну из номинаций.