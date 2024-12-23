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«Мастера» боится?

«Мастера» боится?

Среди номинантов премии «Золотой орел» нет фильма «Мастер и Маргарита». Ни в одной номинации. Получается, что среди почти 400 членов Национальной академии кинематографических искусств и наук России не нашлось достаточного количества голосов, чтобы картина попала хотя бы в одну из номинаций.

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