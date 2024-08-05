Игорь Зазулин оценил победу «Зенита» над «Ростовом» и игру Глушенкова

Он отметил, что в петербургском команде хорошие партнеры и ассистенты Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Зазулин в интервью радио «Движения» оценил поединок сине-бело-голубых с «Ростовом» (5:0) в 3-м туре Российской премьер-лиги.