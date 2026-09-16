Трутнев рассказал о состоянии арестованного на Шпицбергене судна

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил, что с арестованным на Шпицбергене судном "Профессор Молчанов" все нормально.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым