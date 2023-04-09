Театр абсурда

8 244 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серж Южанин
    Киев - Киевом, а вот Галичина...  Можно только поразиться мудрости русских политических умов, читая записку министра...Объединение Украи...
  • Evgenija Palette
    Какой-то "веселый и находчивый" заявил, что Россия годами обкрадывала азиатов, и потому они МОГУТ НАС КРИТИКОВАТЬ, А ...Михалков: Почему ...
  • Vasily Golov
    Почему Никита Сергеевич не организовать мобилизацию и призыв на новых территориях.Или они мигранты?Михалков: Почему ...

Что вытащили из сбитого и поднятого со дна MQ-9 Reaper

Что вытащили из сбитого и поднятого со дна MQ-9 Reaper

Помните сбитый без применения оружия американский беспилотник MQ-9 Reaper?Профильные подразделения российского оборонного ведомства стали обладателями бесценной информации о характеристиках ряда критически важных радиоэлектронных узлов MQ-9 Reaper.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх