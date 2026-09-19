19 историй о туристах и местных, которые дарят друг другу маленькие радости и байки на все времена

Долгожданный отпуск — это не только ласковое море, тёплый пляж и увлекательные экскурсии. Зачастую во время отдыха нам удаётся познакомиться и с особенностями местной культуры, а заодно блеснуть своими знаниями иностранных языков.
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