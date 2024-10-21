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Крымские школьники разработали цифровую экологическую игру «Путешествие по Крыму»

Крымские школьники разработали цифровую экологическую игру «Путешествие по Крыму»

Команда Республики Крым заняла второе место в номинации «Лучшая цифровая игра в экологии» Детского экологического форума.

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