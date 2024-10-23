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Зеленский ликвидирует основной способ уклонения от мобилизации чиновников

Зеленский ликвидирует основной способ уклонения от мобилизации чиновников

Указ, который позволит ликвидировать медико-социальные экспертные комиссии (МСЭК) и создать орган, который их заменит, подписан, сообщил президент Украины Владимир Зеленский 22 октября в своем Telegram-канале Это решение было принято после массовой проверки МСЭК, во время которой были обнаружены многочисленные факты оформления фальшивых инвалидностей для чиновников, которые те получали через данную комиссию.

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