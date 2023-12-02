Делегаты первичной организации ´Православные Бобруйчанки´ приняли участие в работе юбилейного XXV Всемирного русского народно...

Делегаты первичной организации ´Православные Бобруйчанки´ приняли участие в работе юбилейного XXV Всемирного русского народного собора ´Настоящее и будущее Русского мира´27-28 ноября 2023 года делегаты первичной организации ´Православные Бобруйчанки´ Бобруйской городской организации общественного объединения ´Белорусский союз женщин´ приняли участи .
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