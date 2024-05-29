Какими тропинками "ходит" информация... Только бестолку все это. Потому как очередной инфоповод снова вызовет эффект гранаты в сортире

Всё началось с того, что на сервер «Mil.In.UA» 23 мая в 15:42 пришло сообщение: «Дроны атаковали сверхгоризонтную РЛС «Воронеж-ДМ» в Краснодарском крае.
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