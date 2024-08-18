Шутки кончились.Молодые джигиты, стоя на коленях, просили прощение у женщин России за свои слова

Это они у себя дома может быть и большие джигиты. А у нас они маленькие дрова - чурки.

ninikooo Митусова

После суда ( даст Бог не продажного) и отбытия наказания депортировать этих тварей в аулы, к ишакам. А многочисленных родственников уже сейчас всех безвозвратно с дактилоскопированием выгнать из страны, лишив купленного гражданства и паспортов.