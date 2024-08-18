Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 876 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    чем  больше  поощряется  религия,тем  больше  ненавистьПро дружбу народо...
  • Сергей К
    Ну нет бы помогла Ксюша образованитю или медицине. Да ну ее нахрен... Пусть самолюбуется.Платят 8 миллионо...
  • Сергей К
    Ну нет бы помогла обра там ей лучше...Платят 8 миллионо...

Шутки кончились.Молодые джигиты, стоя на коленях, просили прощение у женщин России за свои слова

Шутки кончились.Молодые джигиты, стоя на коленях, просили прощение у женщин России за свои слова

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. В сети завирусилось видео, на котором трое молодых людей, называющих себя джигитами, опустились на колени, и слёзно начали вымаливать прощение у женщин России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Сергей Федотов
Это они у себя дома может быть и большие джигиты. А у нас они маленькие дрова - чурки.
Ответить
2 час.
ninikooo Митусова
После суда ( даст Бог не продажного) и отбытия наказания депортировать этих тварей в аулы, к ишакам. А многочисленных родственников уже сейчас всех безвозвратно с дактилоскопированием выгнать из страны, лишив купленного гражданства и паспортов.
Ответить
2 час.
ЕУ
Евгений Удалов
Спасибо полицейским за оперативность.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх