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Установлен рекорд по количеству вживленных в мозг электродов. И это не Neuralink

Установлен рекорд по количеству вживленных в мозг электродов. И это не Neuralink

Американская компания Precision Neuroscience побила рекорд Neuralink по числу электродов в мозге человека — 4096 штук на площади 8 квадратных сантиметровСозданная выходцем из компании Neuralink Илона Маска нейрохирургом Бенджамином Рапопортом компания Precision Neuroscience сообщила об успешной установке в головной мозг пациента четырех датчиков с общим числом электродов 4096 штук — это вчетверо больше, чем у Neuralink.

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