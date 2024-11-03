Российские боевые корабли прибыли в Индонезию для первых совместных учений

Индонезию посетил отряд кораблей ВМФ России, сообщило 3 ноября РИА Новости. Корветы Тихоокеанского флота «Громкий», «Резкий», «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» и судно обеспечения «Печенга» вошли в порт Танджунг Перак города Сурабая.
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