Сотрудники УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу проводят встречи с молодежью в рамках ОПМ «Твой выбор»

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» начальник Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу полковник полиции Александр Силенко встретился со студентами ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж».
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