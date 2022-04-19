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Сотрудники УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу проводят встречи с молодежью в рамках ОПМ «Твой выбор»

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Твой выбор» начальник Центра по противодействию экстремизму УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу полковник полиции Александр Силенко встретился со студентами ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж».

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