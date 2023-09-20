Какую разовую выплату заплатят "блокадникам" в 2023 году и когда это произойдёт

Указ о назначении выплат "блокадникам" подписал президент РФ Владимир Путин Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате "блокадникам", награждённым медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда".