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Какую разовую выплату заплатят "блокадникам" в 2023 году и когда это произойдёт

Какую разовую выплату заплатят "блокадникам" в 2023 году и когда это произойдёт

Указ о назначении выплат "блокадникам" подписал президент РФ Владимир Путин Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате "блокадникам", награждённым медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда".

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