Дружба по расчёту: Союзники помогли России подняться после нового удара Запада, но попросили плату

Людмила Лиханова

Это нормально. Каждая страна выживает как может. И если им выгодно выживать вместе, то это нормально. Мы тоже где можно и даже не очень нельзя не забываем о своей выгоде. А то, что нам об этом не докладывают, то это правильно. Болтун-находка для шпиона.