Царьград Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Союзники помогли России подняться после нового санкционного удара Запада, но попросили плату, заметил Игорь Юшков.
Дружба по расчёту: Союзники помогли России подняться после нового удара Запада, но попросили плату
Комментарии
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Людмила Лиханова
Это нормально. Каждая страна выживает как может. И если им выгодно выживать вместе, то это нормально. Мы тоже где можно и даже не очень нельзя не забываем о своей выгоде. А то, что нам об этом не докладывают, то это правильно. Болтун-находка для шпиона.
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3 час.
Людмила Лиханова
Пардонте, а на КАКОМ уровне вы знаете их ментальность? У нас тоже на разных уровнях разная ментальность. Так что ваш апломб, мягко говоря, смешон. Политика - дело взрослых, умных, беспринципных людей которые не входят в понятие "ментальность" низших сословий.
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3 час.
Артур Кушхабиев
Надо искать новых покупателей нашей нефти.
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1 час.
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