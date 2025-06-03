Орбан: Украина высосет из Евросоюза каждый евро, форинт и злотый

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резкой критикой политики Евросоюза в отношении Украины, заявив, что финансовая поддержка Киева лишает европейские страны ресурсов для развития собственной экономики.
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