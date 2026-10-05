Самарская область начала отопительный сезон: тепло уже в Тольятти

В Самаре подача тепла началась 5 октября, а социальные учреждения отапливаются со 2 октября. В Чапаевске жилой фонд подключат 6 октября, в Сызрани — 7 октября, в Новокуйбышевске — 12 октября, тогда как Тольятти первым получил тепло ещё 2 октября.