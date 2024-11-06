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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Заубер» объявил об уходе Боттаса и Чжоу из команды по окончании сезона-2024

«Заубер» полностью сменит состав пилотов. Команда сделала официальное заявление, в котором сообщила о прекращении сотрудничества с Валттери Боттасом и Чжоу Гуаньюй с 2025 года.

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