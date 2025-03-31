Лыжник из ХМАО Устюгов после болезни выиграл бронзу в финале Кубка России

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов стал призёром в финале Кубка России по лыжным гонкам. В первый день соревнований в Апатитах выступающий за Ханты-Мансийский автономный округ лыжник выиграл бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 3 км свободным стилем.
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