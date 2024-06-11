Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Минфин собрал замечания в пакет.

Минфин собрал замечания в пакет.

Законопроект о новых параметрах налоговой системы прошел «нулевые» чтения Публичное обсуждение параметров налоговых изменений продолжается — несмотря на то, что сформулированные Минфином поправки неделю назад уже были внесены в Госдуму.

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