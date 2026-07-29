Минобороны РФ сообщило о провале украинской провокации в Константиновке

Минобороны России 20 июля объявило о задержании украинских военнослужащих, планировавших провести акцию с установкой флагов с портретами Владимира Зеленского и Александра Сырского возле Дома культуры в Константиновке.
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