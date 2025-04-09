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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Надежный инсайдер подтвердил, что Titanfall 3 получит сюжетную кампанию

Надежный инсайдер подтвердил, что Titanfall 3 получит сюжетную кампанию

Надежный инсайдер подтвердил, что Titanfall 3 получит сюжетную кампаниюНадежный инсайдер Osvaldatore, который ранее уже делился достоверными данными касательно Apex Legends, а недавно сообщил о том, что Titanfall 3 находится в разработке, поделился новыми подробностями будущей игры от Respawn Entertainment.

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