Демократы Сената критикуют решение Министерства юстиции по криптоотрасли

Шесть сенаторов-демократов обратились в адрес заместителя генерального прокурора США Тода Бланша с требованием пересмотреть его решение о распуске подразделения по борьбе с криптовалютными преступлениями (NCET) Министерства юстиции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии