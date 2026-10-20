В Санкт-Петербурге женщина и подросток пострадали при прорыве тепломагистрали в Колпинском районе, обоих госпитализировали, сообщили в пресс-службе АО «ТЭК СПб».
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