Столичные спасатели на воде вызволили из водоемов четырех человек в апреле

Сотрудниками Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) спасено четыре человека за последний месяц, шести пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, сообщает пресс-служба ведомства в субботу, 7 мая.
Сотрудниками Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах (МГПСС) спасено четыре человека за последний месяц, шести пострадавшим была оказана первая медицинская помощь, сообщает пресс-служба ведомства в субботу, 7 мая.
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