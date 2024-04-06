Любовь и навигация: Алексей Иванов одушевляет корабли в своей истории речфлота

Фундаментальное исследование отечественного речного флота, предпринятое Алексеем Ивановым, — своего рода «материальная часть» его же романа «Бронепароходы», вышедшего в начале прошлого года и рассказывающего о Гражданской войне на Волге и Каме в 1918–1919 годах.