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Любовь и навигация: Алексей Иванов одушевляет корабли в своей истории речфлота

Любовь и навигация: Алексей Иванов одушевляет корабли в своей истории речфлота

Фундаментальное исследование отечественного речного флота, предпринятое Алексеем Ивановым, — своего рода «материальная часть» его же романа «Бронепароходы», вышедшего в начале прошлого года и рассказывающего о Гражданской войне на Волге и Каме в 1918–1919 годах.

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