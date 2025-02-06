США спонсировали все структуры страны Деньги от Агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) получали фактически все структуры на Украине, с прекращением поступлений государственная система страны оказалась под угрозой коллапса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии