Мигранты прятались за мешками картошки в Челябинской области

Полицейские устроили рейд по теплицам Сосновского района.Операция "Нелегальный мигрант" привела полицейских ГУ МВД России по Челябинской области и сотрудников региональной Росгвардии в места, которые мигранты на Южном Урале любят больше всего — к овощам.
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