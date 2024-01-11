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Мигранты прятались за мешками картошки в Челябинской области

Мигранты прятались за мешками картошки в Челябинской области

Полицейские устроили рейд по теплицам Сосновского района.Операция "Нелегальный мигрант" привела полицейских ГУ МВД России по Челябинской области и сотрудников региональной Росгвардии в места, которые мигранты на Южном Урале любят больше всего — к овощам.

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