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ЦГБ Новошахтинска получит новое медицинское оборудование

ЦГБ Новошахтинска получит новое медицинское оборудование

В 2022 году в рамках федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» будет продолжено обновление оборудования в рентгенологическом отделении центральной городской больницы.

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