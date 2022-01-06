ЦГБ Новошахтинска получит новое медицинское оборудование

В 2022 году в рамках федерального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» будет продолжено обновление оборудования в рентгенологическом отделении центральной городской больницы.
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