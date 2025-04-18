При атаке БПЛА на Белгородскую область погибли два бойца самообороны

В результате атаки БПЛА на Белгородскую область погибли два бойца самообороны. «На дежурстве при исполнении должностных обязанностей во время атаки беспилотного летательного аппарата погибли два бойца самообороны Волоконовского района», — говорится в сообщении оперативного штаба региона.
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