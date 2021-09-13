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Артиллеристы ЮВО выполнили задачи контрбатарейной борьбы под Волгоградом

Артиллеристы ЮВО выполнили задачи контрбатарейной борьбы под Волгоградом

Каждый расчет выполнил более десяти контрольных упражнений, поразив мишени из орудий самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Хоста» реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», отработав смену огневых позиций.

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