Артиллеристы ЮВО выполнили задачи контрбатарейной борьбы под Волгоградом

Каждый расчет выполнил более десяти контрольных упражнений, поразив мишени из орудий самоходных артиллерийских установок «Мста-С», «Хоста» реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г», отработав смену огневых позиций.
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