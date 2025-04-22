Боец из Заинского района награжден медалью «За боевое отличие» за мужество на СВО

Автор: Эльза КузнецоваФото предоставлено Кларой Ермолаевой Рамиль, уроженец села Верхний Налим Заинского района Татарстана, удостоен медали «За боевое отличие» за проявленные мужество и самоотверженность в зоне специальной военной операции.
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