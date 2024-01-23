В Колумбии расследуют вступление россиянина Краснова в должность мэра

Генеральная прокуратура Колумбии инициировала расследование возможных нарушений законодательства в отношении выходца из России Михаила Краснова, которого избрали мэром города Тунха в департаменте Бояка, передает РИА Новости.
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